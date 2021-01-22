22 января 2021, 19:57
Происшествия

В Рабочеостровске отменен режим чрезвычайной ситуации

Водоснабжение поселка в Кемском районе Карелии планируют восстановить к 25 января

В связи с решением вопросов финансирования и проведения работ по восстановлению водоснабжения в поселке Рабочеостровск, на территории поселения отменяется режим ЧС.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров.

Режим «повышенная готовность» сохраняется на территории Кемского района. Работы по восстановлению водоснабжения школы и домов по ул. Строителей планируется завершить 25 января 2021 года. Материалы на эту ветку уже доставлены к месту работ.
Восстановить водоснабжение по второй ветке, до Центра помощи детям, тоже планируется 25 января. Но материалы для проведения этих работ поступят только завтра, 23 января.

– сообщает руководитель района.

На сегодняшний день водоснабжение уже восстановлено в пяти домах. В остальные жилые дома и учреждения организован подвоз воды.

Фото со страницы Дмитрия Петрова vk.com

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Карелия
новости Карелии
Кемский район
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режим чс
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Дмитрий Петров