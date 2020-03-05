В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 4

Завтра, 6 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +1+3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3+2, днем -1+4.

В Костомукше 0-2, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -1+1, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1+2, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.