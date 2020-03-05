05 марта 2020, 16:37
В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 4
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 6 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +1+3.
В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3+2, днем -1+4.
В Костомукше 0-2, пасмурно, небольшой снег.
В Сегеже -1+1, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -1+2, переменная облачность, небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме.