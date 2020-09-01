В Пряжинском районе Карелии снимают игровое кино для туристов

Союз кинематографистов Карелии и компания «Ольверк» снимают в Пряжинском районе игровой фильм для раскрытия туристического потенциала района и представления его с новой точки зрения, сообщает министерство культуры Карелии.

Сплав по реке Шуя, Тулмозерский завод, деревня юмора Киндасово... В августе на популярных и почти неизвестных объектах Пряжинского района прошли съемки игрового короткометражного фильма в рамках проекта «От берега до берега», финансируемого из Фонда президентских грантов.

Главными героями картины стали молодые девушка и парень, которые попали на практику в Пряжинский район и открыли для себя много нового и удивительного. Во время своих приключений они вели блог и делились впечатлениями со зрителями. Организаторы уверены, что такой фильм может стать хорошей рекламой района. В нем будут показаны все природные, культурологические и иные особенности края под необычным углом.

Сейчас съемки завершены и специалисты кинопроизводства оформляют звуковое и музыкальное сопровождение фильма, монтируют сцены и проводят цветокоррекцию.