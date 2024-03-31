В прокуратуре не заметили грубейших нарушений в зоне береговой полосы

Текст, фото: Антонина Кябелева

В ноябре 2023 года журналист нашего издания побывала в деревне Лумбуши Медвежьегорского района. Жители деревни пожаловались, что перестали узнавать берег Онежского озера. Масштабную реконструкцию берега Онежского озера в районе бывшей молочной фермы, принадлежавшей обанкротившемуся Медвежьегорскому молокозаводу, граждане заметили еще летом.

Строительные работы охватили даже 20-метровую береговую полосу, которая по законодательству является землей общего пользования и по которой можно разве что гулять. Приватизация береговой полосы также запрещена.

Жители деревни Лумбуши сфотографировали тот ужас, который царил на берегу озера летом. Береговая полоса была засыпана строительным мусором. Прямо в водоем свалили битые кирпичи, старые доски, булыжники, бетонные плиты с торчащей арматурой. Судя по снимкам, строительный мусор использовали в том числе для того, чтобы увеличить земельный участок, отодвинув береговую полосу подальше в озеро.

Фото предоставлено местными жителями

В ноябре прошлого года берег Онежского озера представлял собой территорию, огороженную со стороны водоема валунами и камнями внушительных размеров. Они создавали естественную преграду для воды. Было видно, что за булыжниками сразу начинается глубина. Не оставалось сомнений в том, что было решено увеличить земельный участок за счет расширения береговой полосы. Параллельно исчезала и проблема с отдыхающими: эта часть озера уже не подходит для купания, да и причалить сюда на лодке весьма непросто.

В пределах 20-метровой береговой полосы отпечатались следы от техники, которая, видимо, основательно поработала над созданием новой береговой линии. Из засыпанной гравием поверхности в нескольких местах «вырывалась» непослушная арматура, словно борщевик на плохо обработанных полях.

Как удалось выяснить, после банкротства Медвежьегорского молокозавода территория бывшей фермы была разделена на несколько земельных участков и в рамках конкурсного производства выставлена на продажу. Отдельно был выделен земельный участок с кадастровым номером 10:13:0060405:135, расположенный вдоль берега Онежского озера. Его приобрел местный предприниматель Азамат Хашев. Мне удалось поговорить с Хашевым по телефону. Он рассказал, что земельный участок на берегу Онежского озера принадлежит ему около 5 лет. По его словам, он планирует создать здесь лодочную станцию или яхт-клуб.

«Мы берег просто укрепили. У меня земля в собственности, а водная акватория взята в аренду. Там был пирс. Все официально оформлено»,

- объяснил тогда Хашев.

Грубейшие нарушения природоохранного законодательства были видны, что называется, невооруженным взглядом. В отделе муниципального имущества и землепользования администрации Медвежьегорского района рассказали, что по заданию районной прокуратуры выезжали в Лумбуши и осматривали берег озера. Делиться подробностями этой поездки сотрудники администрации отказались, сославшись на то, что действовали по заданию прокуратуры. В прошлом году в республиканской прокуратуре сообщили, что медвежьегорская прокуратура совместно с полицией проводит проверку по заявлению, которое поступило от анонимного источника.

Спустя какое-то время, я решила поинтересоваться, к каким же выводам пришли проверяющие, и направила запрос в республиканскую прокуратуру. Ответ меня не то что удивил, а просто поразил.

В республиканской прокуратуре подтвердили, что прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения водного и земельного законодательств в октябре 2023 года.

«При выезде на место фактов проведения строительных работ, в том числе с использованием специальной техники, не установлено»,

- сказано в ответе.

Информацию, как сказано в ответе, о «возможных нарушениях законодательства» направили в Балтийско-Арктическое межрегиональное управления Росприроднадзора «для решения вопроса о проведении контрольно-надзорных мероприятий». Правда, по информации на март 2024 года, сведений о том, были ли проведены подобные мероприятия и к каким выводам пришли инспекторы, в прокуратуру не поступало.

Параллельно я обратилась в управление Росреестра по Карелии, где на итоговой пресс-конференции в конце 2023 года сотрудники вспомнили, что выезжали с проверкой в Лумбуши. На первый мой запрос из Росреестра ответили, что проверка участка с кадастровым номером 10:13:0060405:135 не проводилась, но контрольные мероприятия на иных землях в деревне Лумбуши ранее проходили. Пришлось направить еще один запрос с целью выяснить, видели ли сотрудники управления тот «пейзаж», который появился после активных действия Азамата Хашева.

Из управления Росреестра пришел ответ, что «будут приняты меры по согласованию с органами прокуратуры проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия». Правда, только «в случае выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований».

Прекрасно! Береговую полосу Онежского озера раскурочили так, что глаза лезут на лоб от бесцеремонности и наглости, а сотрудники прокуратуры ничего не заметили. Не увидеть огромные валуны, установленные вдоль озера, может только слепой или человек с темной повязкой на глазах. Как сотрудники прокуратуры могли не увидеть «фактов проведения строительных работ», лично мне не понятно. Видимо, глаз «замылился»….

Хотя, с другой стороны, не замечали ведь долгие годы, как бывший депутат ЗС РК Вячеслав Смородин захватил в районе Сайнаволока в Петрозаводске мыс Сальнов, огородил береговую полосу забором с колючей проволокой и устроил себе «красивую жизнь» с лужайками, причалом, особнячком.

Меня всегда это удивляло. Как контролирующие и правоохранительные органы ухитряются не видеть то, что буквально лезет в глаза, словно напрашиваясь на штрафы, предостережения и другие «меры реагирования». Такое впечатление, что у нас что-то случалось с «индикаторами риска», которые то ли вышли из строя, то ли на них перестали обращать внимание. И как вернуть все это в рабочее состояние, абсолютно непонятно...