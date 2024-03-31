Соцфонд ответил на вопросы о повышении пенсий лицам 80+

Пенсионерам, достигшим 80 лет, региональное Отделение Социального фонда повышает фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза. В Карелии удвоенную фиксированную выплату получают 20,2 тысячи пенсионеров старше 80 лет. Тем не менее тема повышения пенсии при достижении возраста 80 лет вызывает у пенсионеров много вопросов.

Соцфонд напоминает, что фиксированная выплата — это часть страховой пенсии, которая гарантирована государством и не зависит от стажа, зарплаты и суммы уплаченных страховых взносов. С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8134 рубля, соответственно, повышенная фиксированная выплата пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, — 16 269 рублей в месяц. Если у пенсионера есть необходимый стаж в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, то удвоенный размер фиксированной выплаты составит 21 150 рублей, а у пенсионеров, имеющих стаж на Крайнем Севере — 24 404 рубля.

Отделение Социального фонда по Республике Карелия производит перерасчет в проактивном режиме, то есть пенсионеру не нужно никуда обращаться. Выплата пенсии с учетом повышения осуществляется в следующем месяце после исполнения 80 лет. Например, пенсионер отметил юбилей 15 марта. Повышенная пенсия будет перечислена ему в апреле с доплатой за вторую половину марта. Далее пенсия с учетом двойной фиксированной выплаты будет перечисляться ежемесячно.

Специалисты обращают внимание на то, что данная надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии. Получатели социальной пенсии по старости или по инвалидности, а также пенсии по случаю потери кормильца, не имеют права на данное повышение. Также при достижении возраста 80 лет фиксированная выплата не удваивается у пенсионеров, которые являются инвалидами I группы, так как они уже получают фиксированную выплату в двойном размере вне зависимости от возраста.

Для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца по достижении 80 лет специалисты Отделения Социального фонда по Республике Карелия беззаявительно производят расчет более выгодного варианта пенсионного обеспечения. Если переход на страховую пенсию по старости приведет к увеличению размера пенсии, гражданин будет проактивно переведен на этот вид пенсии.