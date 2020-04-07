В правительстве поддержат развитие дистанционной торговли в Карелии

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов сказал, что в правительстве разработали дополнительные меры по стимулированию дистанционной торговли.

Те предприниматели, кто решит переориентироваться на дистанционную торговлю, смогут компенсировать из республиканского бюджета затраты на создание интернет-ресурса, в том числе мобильного приложения, а также на приобретение транспорта для осуществления доставки своих товаров до потребителей.

Предпринимателям, которые сегодня не готовы создавать информационный сервис и брать на себя организацию развозки, Родионов предложил обратиться за помощью в Корпорацию развития РК.

22 апреля, пообещал вице-премьер, через единую платформу Корпорации развития РК заработает специальный сервис, через который можно будет продавать свою продукцию. При этом он отметил, что речь идет как о продовольственных, так и о непродовольственных товарах.

Сегодня можно уже оставлять соответствующие заявления на сайте Корпорации развития Карелии,

- отметил Родионов.

К тому же правительство готово поддержать предпринимателей, готовых взяться за производство средств индивидуальной защиты, масок, бахил и средств дезинфекции.

Республиканская власть обещает компенсировать расходы на закупку оборудования и необходимых материалов.

По словам вице-премьера, ряд предприятий уже готовы при наличии финансовой поддержке заняться производством, как выразился Дмитрий Родионов, «жизненно необходимой продукции для наших граждан».