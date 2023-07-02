В понедельник в Карелии тепло, хотя и будет дождить

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем с грозой. Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный, днем южный, юго-западный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +17,+19, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, днем с грозой. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +14, +19, местами до +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +9, днем +16;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске, Сортавале ночью +12, днем +19;

В Олонце ночью +11, днем +19;

В Пудоже ночью +11, днем +20;

В Сегеже ночью +12, днем +18;

В Суоярви ночью +11, днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»