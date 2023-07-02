Новая порция сильного дождя обрушится на Карелию

Синоптики снова предупреждают о непогоде. Грозы, сильный ветер и сильные дожди прогнозируют в понедельник.

Местами по южным и центральным районам Карелии ночью и днем 3 июля ожидаются сильные дожди. Утром и днем в понедельник в отдельных районах региона прогнозируют грозы, ветер при этом может усилиться до 15-17 м/с. Под удар стихии может попасть и Петрозаводск.

Ранее синоптики рассказали о погоде на июль и предсказали возвращение 30-градусной жары. // фото freepik.com