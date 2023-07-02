Синоптики рассказали, когда воздух в Карелии прогреется до плюс 30

По прогнозу Гидрометцентра России в июле ожидаемая среднемесячная температура воздуха превысит норму на 1,2 градуса, при этом количество осадков составит 90% нормы.

В Карелии июль начался пасмурно и дождливо, температура воздуха на севере не превышала +10, +12, на юге пока еще +20, +25. Но в ближайшие дни на стабильную и теплую погоду рассчитывать не приходится, говорят в карельском гидрометцентре. Большую часть первой декады месяца погоду будут определять атлантические циклоны, они принесут дожди и прохладу.

Температура будет в пределах нормы и несколько ниже. По ночам +7, +12, днем +14, +19, в отдельные дни воздух прогреется до +21, +23 градусов.

Во второй половине июля воздух в отдельные дни разогреется до +24, + 30 градусов, по ночам температура будет в пределах +11, +16 градусов. // фото freepik.com