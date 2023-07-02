02 июля 2023, 09:00
До плюс 18 градусов обещают сегодня в Карелии
Дожди могут пройти и днем
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14,+16, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +13, +18.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем +14;
В Кондопоге днем +17;
В Олонце, Пудоже днем +19;
В Сортавале днем +18;
В Суоярви днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»