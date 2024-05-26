В понедельник температура в Карелии будет колебаться от +2 до +27

27 мая в Петрозаводске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+7, днем +23, +25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии тоже переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на севере местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +2, днем +22, +27, местами у водоемов +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью+12, днем +26;

В Кондопоге ночью +13, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +25;

В Олонце ночью +9, днем +23;

В Пудоже ночью +9, днем +22;

В Сегеже ночью +14, днем +25;

В Сортавале ночью +9, днем +19;

В Суоярви ночью +12, днем +24.

Самые жаркие дни ожидаются в Петрозаводске на грядущей рабочей неделе. // фото unsplash.com/ Daiga Ellaby