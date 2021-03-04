В подземелье Рускеалы открывается выставка скульптур изо льда

С 6 марта в Рускеале в Большом колонном зале маршрута «Подземная Рускеала» откроется ледяной вернисаж под землей. В этом году тематикой композиций изо льда стала «Природа Карелии». О новой выставке сообщается в паблике горного парка.

Скульпторы создали пять композиций, которые дополнили ледяные сталактиты и сталагмиты. Ледяные фигуры простоят под землей примерно три месяца. Гости парка смогут полюбоваться ими до конца до конца весны. Экскурсия в рускеальские глубины платная, также действует возрастное ограничение 7+.

С 5 марта режим работы парка продлевается на 1 час. Гости смогут гулять и наслаждаться видами до 20:00. Также до 20 марта продлен сезон работы художественной подсветки Мраморного каньона. Подсветка включается в 18:30.

(Фото ледового фестиваля «Тайны Глубины» 2019 года)