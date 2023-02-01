В Подмосковье мужчина убил двухлетнего мальчика, а его брата покалечил

В Московской области 36-летнего мужчину признали виновным в убийстве ребенка и причинении вреда здоровью его маленькому брату. Об этом сегодня сообщает областной Следственный комитет.

Ужасные события произошли с разницей в неделю в июне 2022 года в Лобне. Мужчину приютили его знакомые, он иногда присматривал за их сыновьями.

8 июня он был пьян и до смерти избил двухлетнего мальчика. На следствии он пытался объяснить, что это был несчастный случай. Якобы мальчик во время купания выбрался из ванной, поскользнулся, упал и ударился головой о кафель. Но под давлением доказательств, мужчина признался, что избил мальчика до смерти. За неделю до убийства мужчина избил и годовалого брата погибшего малыша. В результате ребенок получил перелом ключицы.

Суд приговорил детоубийцу к 20 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Приговор еще не вступил в силу. // фото freepik.com