01 февраля 2023, 12:43
Происшествия

Мужчина в Кеми покалечил незнакомую женщину за сделанное замечание

Толкнул прохожую на землю и избивал ногами, причинил тяжкий вред здоровью

Встреча с пьяным незнакомцем во дворе жилого дома в Кеми плохо закончилась для местной жительницы. С тяжелыми телесными повреждениями она оказалась в больнице, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился в сентябре прошлого года, когда 67-летний мужчина увидел прохожую на улице. Он был пьян, женщина негативно высказалась о его состоянии.

Гражданин ударил ее рукой в грудь, уронил на землю и жестоко избил ногами. Причиненные телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд. // фото: freepik.com

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Кемь
новости Карелии
тяжкий вред здоровью