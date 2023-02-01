01 февраля 2023, 12:43
Мужчина в Кеми покалечил незнакомую женщину за сделанное замечание
Толкнул прохожую на землю и избивал ногами, причинил тяжкий вред здоровью
Встреча с пьяным незнакомцем во дворе жилого дома в Кеми плохо закончилась для местной жительницы. С тяжелыми телесными повреждениями она оказалась в больнице, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент случился в сентябре прошлого года, когда 67-летний мужчина увидел прохожую на улице. Он был пьян, женщина негативно высказалась о его состоянии.
Гражданин ударил ее рукой в грудь, уронил на землю и жестоко избил ногами. Причиненные телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело, его уже направили в суд. // фото: freepik.com