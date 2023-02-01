Женщина обокрала дачу сестры в Пряжинском районе

33-летняя петрозаводчанка приехала проверить дачу в Пряжинском районе и увидела разбитое стекло. В домике ее ждало неприятное зрелище. Кто-то украл телевизор, сварочный аппарат, шуруповерт, угловую шлифовальную машину и бензотриммер. Ущерб от кражи превысил 21 тысячу рублей, рассказали в региональном МВД. Женщина сообщила о случившемся в полицию.

Оперативники пришли к заключению, что на даче похозяйничала 37-летняя сестра потерпевшей. Родственница созналась в краже. С ее слов, на дачу сестры ее отвез приятель, которому она сказала, что является хозяйкой техники и инструментов. Похищенное она продала, а деньги потратила.

Полиция возбудила уголовное дело. // фото unsplash.com