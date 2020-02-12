В Пиндушах обсудят строительство мусоросортировочной линии

Разъяснения по поводу строительства мусоросортировочной линии даст замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов 13 февраля на встрече с жителями поселка Пиндуши. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

Основную мусороперегрузочную станцию планируется построить на месте существующей свалки в Медвежьегорском районе за пределами поселка Пиндуши и других населенных пунктов. Рекультивация свалки и начало строительства запланированы на 2023 год.

Это будет одна из 14 станций, откуда мусор будет поступать в Экотехнопарк в Орзеге. Ее создание предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами, которая прошла процедуру публичного обсуждения.

Проект строительства дополнительной мусоросортировочной линии компанией «ЭКО-ПАРК» в настоящее время проходит проверку в Минприроды Карелии на предмет соблюдения санитарных норм и требований. Соглашение с региональным оператором на обработку ТКО компанией не заключено.

Встреча с жителями состоится завтра в 18.30 в здании Дома культуры поселка Пиндуши.