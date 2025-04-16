В Петрозаводске впервые прозвучит кантата «Молитвы Заповедной Земли»

Мировая премьера музыкального произведения композитора Антона Вискова (Москва) состоится в Пасхальное воскресенье в Карельской филармонии (6+)

Фото: Государственная филармония

Концерт «Пасха Красная», который пройдёт в Карельской филармонии 20 апреля, это заключительный в сезоне абонемента «Вечера с Мужским хором». Вечер будет посвящён юбилею композитора Антона Вискова.

Дружба Мужского камерного хора с композитором Антоном Висковым – это свершившийся факт. В Большом зале филармонии неоднократно проходили его авторские концерты, где звучали произведения, написанные специально для Мужского хора. На закрытии абонемента будет представлена мировая премьера кантаты «Молитвы Заповедной Земли», создание которой стало возможно благодаря творческой инициативе и художественным решениям руководителей Мужского камерного хора филармонии и Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» – Алексея Умнова и Александра Гореванова.

«Молитвы Заповедной Земли» – произведение, в котором получили воплощение старинные духовные стихи и песни Обонежья. Впервые в отечественной музыкальной культуре этот пласт народного поэтического творчества будет столь широко представлен в жанре авторской академической музыки. Все оригинальные народные слова взяты из опубликованных источников, таких как «Духовные стихи Русского Севера» и «Беломорские старины и духовные стихи. Собрание А.В. Маркова». В цикл также включено стихотворение «Полунощница» Николая Клюева, написанное им в духе народной духовной поэзии. Особенностью «Молитв...» станет соединение академического и народного состава исполнителей, вплетение карельского фольклора в авторский музыкальный стиль.

Исполнители:

Мужской камерный хор Карельской государственной филармонии, художественный руководитель и дирижёр – заслуженный деятель искусств Карелии Алексей Умнов;

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», художественный руководитель – заслуженный артист Карелии Александр Гореванов.

Начало в 16:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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