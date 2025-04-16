16 апреля 2025, 14:50
Культура

Театр кукол Карелии представил новую версию «Золушки»

Карельский театр приглашает на новый спектакль
Спектакль Золушка, театр кукол Карелии
фото: Петрозаводск говорит

 

 

Постановка Игоря Казакова по сказке Шарля Перро — это волшебная история о девушке, которая верит в чудеса и в возможность изменить свою судьбу. Золушка по-прежнему остается символом оптимизма и веры в себя.

Спектакль театра кукол «Золушка» (6+) рассказывает о силе внутренней красоты. Золушка показывает юным зрителям, что истинная красота заключается не только во внешности, но и в доброте, щедрости и стойкости духа. Именно эти качества однажды изменят ее судьбу.

Главные роли в спектакле исполнили Марина Збуржинская, Владислав Тимонин, Любовь Бирюкова.

Спектакль рекомендован для семейного просмотра с детьми старше шести лет. Продолжительность: 50 минут. © Телеканал «Ника плюс».

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