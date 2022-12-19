В Петрозаводске уже неделю ищут пропавшего подростка

Сотрудники отдела полиции № 2 Петрозаводска разыскивают 16-летнюю Косачеву Полину Сергеевну. Как сообщили в пресс-службе МВД, местонахождение подростка неизвестно с 12 декабря.

Правоохранители также передали приметы. На вид ей 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч. Она была одета в белую куртку, черные брюки. Также при себе у нее имелась сумка. У Полины присутствуют броские приметы – пирсинг на левой брови и в носу.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить информацию по номерам телефонов: 8 953 54 969 78, 8 8142 739 240. // Фото: 10.мвд.рф.