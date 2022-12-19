Мужчину били, резали и кололи, он умер на месте

46-летнего мужчину обвинили в убийстве собутыльника в Чалне, сообщает пресс-служба прокуратуры. Кровавая трагедия произошла в ночь на 15 сентября. Мужчины выпивали, но затем между ними пробежала собака.

По версии следователей, обвиняемый бил жертву руками и ногами, резал ножом и колол вилкой. В общей сложности он нанес потерпевшему не менее 28 ударов. Мужчина умер на месте.

«Причиненные ножевые ранения живота повлекли повреждения внутренних органов, что стало причиной смерти пострадавшего на месте происшествия»,

- прокомментировали в надзорном органе.

Обвиняемого заключили под стражу. Мужчина вину признал. Ему может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело ушло в суд. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»