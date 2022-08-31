В Петрозаводске спилили 139 аварийных деревьев

В канун нового учебного года специалисты Карельского центра охраны лесов спилили 139 аварийных деревьев на территории школы № 34 в Петрозаводске, сообщает пресс-служба минприроды республики.

«Десантники-пожарные, ловко владеющие бензопилами, за две недели спили 139 деревьев у школы»,

- рассказали в ведомстве.

Теперь опасных деревьев возле образовательного учреждения нет, поэтому за детей могут быть спокойны и родители, и педагоги. По словам заместителя директора по административно-хозяйственной части Марины Артюшиной, в скором времени на пришкольной территории высадят елки. Скриншот, видео: минприроды рк.