В новом учебном году школьников начнут обучать финансовой грамотности

Преподавание в школах финансовой грамотности начнется с 1 сентября и станет обязательным для учащихся 1-9 классов, об этом сообщили в пресс-службе отделения Национального банка по Республике Карелия.

Финансовая грамотность будет интегрирована в программу обязательных общеобразовательных предметов. В начальной школе ее элементы появятся на уроках математики и окружающего мира, а в 5-9 классах – на уроках обществознания, математики, географии и информатики.

«Школьники узнают, как анализировать доходы и расходы и составлять личный финансовый план, как распознавать недобросовестные практики финансовых организаций и различные виды мошенничества, как оценивать риски предпринимательской деятельности, научатся составлять декларации. Уже с первого класса школьники начнут осваивать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций»,

- рассказали в Центробанке.

Для всех школ страны разрабатываются единые задания и сценарии уроков. Они будут доступны на цифровой образовательной платформе «Моя школа». Фото: pxhere.