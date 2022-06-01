В Петрозаводске пройдет форум женщин «Новое измерение»

Форум женщин «Новое измерение» пройдет в четверг в Петрозаводске, сообщает министерство соцзвщиты региона. Мероприятие будет проходить на пяти тематических площадках, посвященных социальному благополучию, здоровью, личностному росту женщин, развитию бизнес-проектов.

В Национальном театре обсудят создание условий для сохранения здоровья женщин, улучшение экономического положения, расширение их участия в общественно-политической жизни. Также состоится выставка-ярмарка карельских производителей «Руками женщины». Гостям представят авторские украшения, куклы из текстиля, изделия из дерева, мыло ручной работы и композиции из шоколада.

Завершит форум показ платьев карельских дизайнеров. (фото pixabay.com, Cozendo)