В Петрозаводске простились с погибшим лейтенантом Романом Лыковым

Петрозаводск простился с лейтенантом Романом Лыковым, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Донецка. Об этом в соцсети сообщил мэр Владимир Любарский.

В 2021 году окончил военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, служил в Амурской области. По словам главы Петрозаводска, с начала мая он участвовал в боевых действиях, был ранен, но вернулся в часть.

«Роман Александрович выполнил свой долг до конца. Он погиб, за нашу страну, за то, чтобы люди могли свободно выбирать свое будущее и свободно жить на своей земле»,

- написал Любарский. В Петрозаводске у молодого человека остались родители, брат и сестра.

Глава города признался, что ему трудно подобрать слова утешения для родных и близких погибшего солдата.

«Сейчас вам тяжело. Но помните, что вы не одни в своем горе. Мы не забудем подвиг и жертву Романа. Вечная память!» (фото со страницы главы города)