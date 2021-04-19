В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике

В физкультурно-оздоровительном комплексе на Ключевой прошли двухдневные соревнования по художественной гимнастике на призы общества «Динамо», сообщает паблик «Центр спортивной подготовки».

Это первые серьезные соревнования после долгого перерыва. В этом году они юбилейные, десятые по счету.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в эти выходные принял юных спортсменок из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши. Впервые на соревнования приехала команда из Сортавалы. Гимнастикой там начали заниматься только год назад.

Помимо нашей республики, в соревнованиях приняли участие команды из Мончегорска и Санкт-Петербурга.

Фото из группы «Центр спортивной подготовки»