В Петрозаводске продолжается череда отключений электричества

Единая дежурно-диспетчерская служба 1 июня утром сообщила об отключении электричества на Кукковке. В качестве причины указывается устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Отключения электричества в столице Карелии приняли массовый характер, это уже настоящее бедствие. Как сообщила ЕДДС, только за последние сутки было шесть таких аварийных отключений.

Без света несколько часов оставались жители Древлянки, Перевалки, Студенческого городка, других улиц Петрозаводска.

Когда устранят аварию на Кукковке, не сообщается. // Фото: фрипик.