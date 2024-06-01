В День защиты детей петрозаводчане жалуются на качество песочницы

Жители Петрозаводска обращают внимание городских властей на плачевное состояние детской песочницы на Березовой аллее.

«Как долго песочница будет в таком состоянии на Березовой аллее? Одна песочница на всю площадку»,

- пишут горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».

Судя по фото, играть детям в таком месте небезопасно. Песочница явно сколочена наспех, видны ее неровные углы. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».