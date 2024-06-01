01 июня 2024, 09:15
В День защиты детей петрозаводчане жалуются на качество песочницы
Место для детских игр представляет собой жалкое зрелище
Жители Петрозаводска обращают внимание городских властей на плачевное состояние детской песочницы на Березовой аллее.
«Как долго песочница будет в таком состоянии на Березовой аллее? Одна песочница на всю площадку»,
- пишут горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».
Судя по фото, играть детям в таком месте небезопасно. Песочница явно сколочена наспех, видны ее неровные углы. // Фото: «Подслушано в ПТЗ».