В Петрозаводске продают одну из главных концертных площадок

Одну из главных концертных площадок столицы Карелии вновь пытаются продать.

Объявление о продаже дворца культуры «Машиностроитель» появилось в начале октября на популярном сайте объявлений. За помещения площадью 5500 кв. м на набережной Варкауса просят 401 миллион 500 тысяч. В административно-офисном здании есть необходимые коммуникации, также парковка, кафе.

В феврале прошлого года ДК «Машиностроитель» уже пытались продать. С того момента стоимость не изменилась. // фото «Петрозаводск говорит»