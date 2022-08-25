В Петрозаводске продают блок-секции по цене квартиры

Жителям города предлагают купить уникальный объект – блок-секцию в районе свежей застройки с развитой инфраструктурой на Ключевой.



Компания-собственник выставленных на продажу объектов «Карельский оператор недвижимости». Одним из проектов которого является строительство элитного коттеджа в районе «Университетский городок», а также уникального ЖК «Счастье».

Компания провела полную реконструкцию двух блок-секций, осуществила грамотную и профессиональную работу по модернизации и выполнила ремонт всех помещений в соответствии с современными тенденциями и требованиями безопасности.

В целях комфортного, экономичного и безопасного проживания, была произведена замена всех финишных покрытий, укладка тепло-звукоизоляционного материала под теплые инфракрасные полы, облицовка стен листами со звукоизоляцией, перенесены и заменены двери для создания «правильной планировки».

Чтобы новоселы не столкнулись с проблемами коммуникаций, выполнена абсолютно новая разводка сетей электроснабжения, на замену старым алюминиевым проводам встали кабели с медной жилой, полностью заменена система водоснабжения и водоотведения. Элементы фасада утеплены и облицованы сайдингом. Придомовая территория облагорожена и уже готова к приему потенциальных покупателей.

Свежий ремонт, огромные застекленные лоджии с невероятным видом на Онежское озеро, отсутствие проблем с парковочными местами (в одной из секций есть свой личный гараж), своя земля, удобная планировка, большая площадь и возможность для увеличения полезной площади с использованием мансардного этажа, минимальное количество соседей, никакие коммунальные платежи, тихий и уютный двор, все преимущества загородной жизни в самом центре крупного развивающегося района Петрозаводска, и все это по цене 50 000 рублей за квадратный метр, то есть по ценам десятилетней давности.

Сотрудники компании нашли возможность реализовать такую политику ценообразования. Потенциальным покупателям и будущим новоселам остается только съездить и посмотреть на уникальное предложение вживую.

Записаться на просмотр можно по телефону: 27-00-21.

На правах рекламы. Цена действительна на дату публикации.