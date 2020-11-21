В Петрозаводске прервали празднование свадьбы из-за ковидных нарушений

Во время рейда по заведениям Петрозаводска, проведенного сотрудниками министерства экономического развития и промышленности Карелии накануне, 20 ноября, проверяющие отправили по домам гостей свадьбы, которую гуляли в кафе «Солоха». Об этом сообщает ИА «Республика».

Напомним, согласно нынешним правилам, установленным распоряжением главы Карелии, работа кафе и ресторанов должна заканчиваться в 23:00.

По данным издания, когда инспекторы в начале двенадцатого ночи прибыли в кафе «Солоха», там вовсю гуляли. Официантка объяснила проверяющим, что уже неоднократно предупреждала гостей свадьбы о том, что им пора закругляться. Однако, женщину никто не слушал.

Появление стража порядка подействовало быстрее уговоров персонала, и гости начали расходиться, хоть и не без возмущений и воззваний к совести проверяющих. «Вам что, делать больше нечего? Нашли, кого праздника лишать», - жаловались гости, но все же выходили на улицу.

Официантка была очень расстроена административным протоколом, который был составлен за нарушение антиковидных правил. Однако, как отмечает издание, на первый раз санкций к заведению, скорее всего, применять не будут.

Напомним, в ходе вчерашнего рейда в Петрозаводске были выявлены три заведения, которые не закрылись в 23 часа, нарушив тем самым установленные правила. Фото ИА «Республика»