В Петрозаводске поселились динозавры

Жители Петрозаводска могут понаблюдать за жизнью различных динозавров, ощутить присутствие существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.
«Диномир» - это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.
Доисторические джунгли, населенные динозаврами, можно найти с 20 мая по 25 июня на пр. Ленина, 27 (здание бывшего кинотеатра Победа, 2 этаж).
Выставка «Диномир» - это отличная возможность увидеть динозавров в реальную величину. Все гиганты двигаются и издают звуки, прищуривают и открывают глаза. Любителей динозавров ждёт знакомство с животными юрского и ледникового периода, будет возможность лично познакомитесь с тираннозавром Рексом.
Гостей ждут бесплатные развлечения, входящие в стоимость билета.
Посетители выставки смогут:
•Сделать незабываемые фотографии;
•Почувствовать себя археологом;
•Собрать гигантский пазл ;
•Попрыгать на батуте;
•Нарисовать памятную открытку
•Поиграть в интерактивные стены «Кидалки» и «Агент Лазертаг»
Масса позитивных эмоций гарантирована!
Стоимость билета: детский 400 руб. , взрослый 500 руб.
Дети до 4-х лет бесплатно (не включительно)
Выставка "Диномир" работает с 20 мая по 25 июня по адресу:
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 27 (здание бывшего кинотеатра «Победа», 2 этаж) ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных.
Тел. 8 921 520 77 88
На правах рекламы. ИП Романов П.В., ИНН 246408208374