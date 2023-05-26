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2 августа 2026
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Маркет

В Петрозаводске поселились динозавры

Начала работу передвижная выставка «Диномир», где будет интересно и детям любого возраста, и взрослым (0+)

Жители Петрозаводска могут понаблюдать за жизнью различных динозавров,  ощутить присутствие существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.

«Диномир» - это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.

Доисторические джунгли, населенные  динозаврами,  можно найти с 20 мая по 25 июня на пр. Ленина,  27 (здание бывшего кинотеатра Победа, 2 этаж).

 

 

Выставка «Диномир» - это отличная  возможность увидеть динозавров в реальную величину. Все гиганты двигаются и издают звуки, прищуривают и открывают глаза. Любителей динозавров ждёт знакомство с животными юрского и ледникового периода, будет возможность лично познакомитесь с тираннозавром Рексом.

 

 

Гостей  ждут бесплатные развлечения, входящие в стоимость билета.

Посетители выставки смогут:

•Сделать незабываемые фотографии;

•Почувствовать себя археологом;

•Собрать гигантский пазл ;

•Попрыгать на батуте;

•Нарисовать памятную открытку

•Поиграть в интерактивные стены «Кидалки» и «Агент Лазертаг»

 

 

Масса позитивных эмоций гарантирована!

Стоимость билета: детский 400 руб. , взрослый 500 руб.

Дети до 4-х лет бесплатно (не включительно)

 

 

Выставка  "Диномир"  работает с  20 мая по 25 июня по адресу:

г. Петрозаводск, пр. Ленина,  27 (здание бывшего кинотеатра «Победа», 2 этаж) ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных.

Тел. 8 921 520 77 88

 

На правах рекламы. ИП Романов П.В., ИНН 246408208374

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