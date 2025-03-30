В Петрозаводске подведут итоги фестиваля «Зимние фонтаны – 2025»

В Петрозаводске завершается XXXIIII городской лыжный фестиваль «Зимние фонтаны – 2025». Итоги подведут 6 апреля в 12:00 на стартовой площадке трассы «Фонтаны». Дирекция спорта приглашает горожан на праздник.

Участникам фестиваля вручат сувенирные кружки, медали и свидетельства. Для горожан также подготовили развлекательную программу с розыгрышем призов от партнеров и спонсоров события. Желающие смогут угоститься традиционной ухой и чаем.

Помимо этого, на мероприятии представят новый талисман, который будет приветствовать лыжников на «Зимних фонтанах – 2026».