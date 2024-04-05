В Петрозаводске отметили грустный юбилей учреждения, спасающего женщин

Приют для женщин и детей, пострадавших от насилия, был открыт в Петрозаводске в 1999 году. За пять лет в него за помощью обратились сотни женщин. Работники ровно 20 лет назад отметили этот пятилетний юбилей, который был далеко не праздничным.

Именно со звонка в приют начинался для многих женщин период, когда они могли отдохнуть от бесконечных семейных скандалов. Телефоны приюта давали измученным женщинам работники милиции, также их публиковали в газетах. Адрес нигде не светили из соображений безопасности, чтобы разъяренные мужья не бегали под окнами, не ломали двери. За пять лет существования приюта, в него обратились 500 женщин. Многие приходили с детьми.

«60% людей, которые сюда попадают, это жертвы психологического насилия, - сообщила Ольга Белкова, директор центра «Истоки». – Еще 39% женщин попали сюда в результате физического насилия. Уже конкретные факты избиения и так далее. И 1% — это женщины, которые попали сюда в результате сексуального насилия».

В приюте на юбилей собрались те, кто создавал это учреждение: социальные работники, сотрудники мэрии, врачи-психологи. Именно они все эти годы помогали женщинам, которые попали в трудные ситуации.

«Мы никогда не даем на консультации категоричных советов – вы не должны с ним жить, ни в коем случае. Наша задача, чтобы женщина сама определила свою дальнейшую судьбу», - подчеркнула Ольга Белкова.

Проблемы были во многих семьях, не только в тех, которые принято считать «неблагополучными». Бывает, что женщина становится «громоотводом» для замученного жизнью мужа. Мужчины тоже находили место в приюте. И количество желающих прийти в приют, к сожалению, не уменьшалось.

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Снять стресс помогает спорт! Тем более – спорт успешный. Первое место и золотые медали – с таким результатом выступила команда Петрозаводской ДЮШ №1 на Первенстве по фитнес-аэробике. Чемпионат проходил в дни школьных каникул в Мурманске. Петрозаводские «Кнопочки» пригвоздили своих конкурентов.

Свои первые медали девочки заработали незадолго до этого на республиканских соревнованиях. Победа в Мурманске стала второй по счету, но произвела гораздо больший фурор для самих участниц команда.

«Первое время они с ними даже спали с этими медалями! Надевали поверх пижам», – улыбалась тренер Любовь Смирнова. На состязаниях в Мурманске «Кнопочки» уверенно обогнали своих давних соперниц – команду из Североморска. Тренер сообщила, что наши девочки превзошли их по мастерству: «Они очень много тренировались и обогнали команду, которая в прошлый год – наши девочки были их ниже на голову».

Но и год назад наши спортсменки так понравились публике, что завоевали приз зрительских симпатий. Полина Крылова считала, что это из-за ярких костюмов и еще из-за того, что они сделали необычную фигуру – египетскую пирамиду. Девочка занималась фитнес-аэробикой после того, как увидела выступление взрослых спортсменок в ДТДиЮ. Достигнуть хороших результатов ей помогли упорство и целеустремленность. Через год девочки планировали поехать на российские соревнования по фитнес-аэробике.

В Доме куклы открылась выставка студии «Синяя борода», это творческий союз двух художниц из Великого Новгорода. Причем, в Петрозаводск добралась лишь половина «бороды» в лице Даши Соколовой, которая и презентовала творчество студии: «Искусство будет жить. Даже если оно везде умрет, в Петрозаводске оно точно останется! Поэтому мы сделали выставку и сюда ее привезли». Особого смысла в ней она просила не искать. Главное – эмоции, смысл – вторичен. Например, белый женский манекен – это не белый женский манекен, а символ. А чего же? Предстояло узнать только тем, кто посетит выставку. В репортаже об этом ни слова.

Таким было 5 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Volkan Olmez