В Петрозаводске открыли центр помощи бывшим заключенным

Текст, фото Марина Бедорфас

На улице Варламова открылся четвертый в Карелии центр социальной адаптации «Другой формат». Новое отделение рассчитано на 48 человек - мужчин и женщин.

Помещение выделила администрация карельской столицы. Раньше здесь размещалась таможенная служба. Активисты центра своими силами сделали ремонт, закупили мебель, установили необходимое оборудование, в том числе и видеонаблюдение. О том, как проходил ремонт в будущем центре, мы снимали сюжет.

Корпус разделен на два крыла: административная часть и общежитие. Здесь есть кухня, душевая комната, прачечная. Все, что нужно, чтобы начать новую жизнь. Как это сделал Алексей, который приехал в Петрозаводск из Омска. Сначала он был реабилитантом. А сейчас уже является сотрудником центра и занимает должность дежурного. Признается, что Центр социальной адаптации «Другой формат» помог ему выжить.

«Я приехал в центр уже четвертый раз. Сюда меня позвали дурзья. Сказали, что можно попробовать пожить по-другому. Я не буду рассказывать, почему и как я дошел до такой жизни, что пришлось обращаться сюда. Я здесь теперь живу, работаю. Каждый может прийти реабилитантом, встать на ноги, восстановить документы и получить работу. Здесь даже есть карьерный рост, можно ведь и начальником филиала стать. В Вологде я был помощником. Но немного устал. Здесь пока дежурный.

Помогают точно всем без исключения. И что я могу сказать, если бы не Центр, то я мог бы печально закончить уже. А так ведь тут и женятся, уходят в самостоятельную жизнь, детей рожают. Но руководство наше и за стенами «Другого формата» очень хорошо помогает: и с работой, и с жильем, если нужно на первое время снять что-то. Ты не чувствуешь, что ты один на один с бедой или проблемами», - рассказал Алексей.

Алексей в филиале центра работает с напарником. Они дежурят на входной зоне. В специальных журналах отмечают новеньких, а также ведут учет, кто пришел, кто ушел. В обязанности вахтера входит также инструктаж по правилам проживания в общежитии и противопожарная безопасность.

Тех, кто впервые обращается в центр «Другой формат», принимают в комнате дежурного. Сначала для всех обязательна стрижка наголо. Затем меняют одежду, отправляют мыться в душ. Для новеньких есть отдельная комната под названием «Карантин». После 10-дневного пребывания там человека переселяют в общие комнаты. Их здесь называют секции. Пока мужских секций во всех филиалах гораздо больше, чем женских.

«Вы знаете, да, женщин гораздо меньше у нас. Но это не значит. что у них меньше проблем, или их меньше на улице. Просто их сложнее уговорить прийти в центр. Они не очень откликаются на такую помощь»,

- отметил волонтер центра.

На улице Варламова в центре пробации сейчас живут четыре женщины. Они работают на кухне, следят за порядком. Мужчины называют их сестрами. И когда-то кто-то свободен, то обязательно им помогает в домашних делах.

Петрозаводчанка Наталья Картавых собрала в своем магазине два больших мешка одежды и разных красивых вещей для этих женщин. Когда волонтер забирал подарки, то сказал, что ничто так не радует дам, как новые вещички.

В одной из комнат общежития проживает Восток. Именно так нам представили Дмитрия Востокова. Он прошел по коридору с тростью, прихрамывая. Позже мы узнали, что у него ампутирована нога. Он участник СВО.

На спецоперацию он ушел из тюрьмы. Тогда частная военная компания вербовала в колонии добровольцев. Восток рассказал, что за службу на СВО ему обещали, как и всем остальным, помилование. И он это помилование получил. Но остался после минно-осколочного ранения без ноги.

«Как-то выпивал на улице, я родом из Череповца. Ко мне подошел мужчина и позвал в центр «Другой формат». Но я тогда не захотел никуда ехать. И он оставил мне визитку с номером телефона. И когда настал такой момент, что я уже совсем не мог сам справляться со своей зависимостью, я много выпивал, да еще и без ноги, то я вспомнил про визитку. И набрал номер. За мной приехали. Сначала отвезли в отделение в Череповце, потом в Вологду, а уже позже предложили Петрозаводск. Я согласился»,

- поделился Восток.

Несмотря на то, что Дмитрий Востоков инвалид, для него в центре есть работа по силам. Он прекрасно шьет. Он ремонтирует вещи, шьет постельное и разные принадлжености для центра. Соседи по общежитию отзываются о нем очень уважительно. И ценят его вклад в общее дело.

«С мамой поддерживаю отношения. Мы созваниваемся. Она очень рада, что я здесь, не бродяжничаю на улице, не сижу в тюрьме. Она спокойно спит. Самому мне было бы, наверное, просто невозможно избавиться от зависимости. А тут все мы друг друга поддерживаем. Кормят вкусно, чистая постель, всегда можно помыться, вещами обеспечивают. Этот центр реально помогает людям. Мне здесь очень комфортно».

Центр на Варламова в Петрозаводске стал 25-м в России и Белоруссии. Как рассказал нашему изданию руководитель Владимир Пелтола, в Петрозаводске, в небольшом городе, есть такая потребность, что уже открыли четыре филиала.

«Постоянный запрос. Мы никому не отказываем. Ситуации, конечно, разные. Кто-то вышел из колонии, кому-то просто негде жить, кто-то потерял связи с семьей, кто-то потерял документы. Обращаются женщины, которые страдают от насилия в семье, не могут вернуться домой с детьми. Мы всех поддерживаем. Здесь есть все, чтобы человеку прийти в себя, отключиться от бытовых проблем и заняться восстановлением. Постепенно мы помогаем с устройством на работу. Многие, кто здесь проживает, помогают в быту: готовят, убирают, занимаются стиркой, дежурят на вахте, смотрят за видеонаблюдением. Здесь все накормлены. Есть и сладости, и вкусняшки для настроения. И самое главное - человеческое отношение и домашний уют и забота»,

- рассказал Владимир Пелтола.

У дежурного на посту есть алкотестер. Если он заподозрил, что проживающий пришел с работы или прогулки нетрезвым, он делает тест и сообщает руководству. С алкоголем тут очень строго. Он просто запрещен. Тогда человека переводят в центр другого города. Никого не выгоняют, но и не держат насильно.

На отктрытии первого в карельской столице центра пробации побывали и представители Минюста России в республике и УФСИН Карелии. Чиновники оценили социальную значимость такого учреждения и сделали акцент, что самое главное - это предотвратить рецидив преступлений.