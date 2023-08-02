В Петрозаводске открыли новый детский сад

Новый корпус детского сада «Золотая рыбка» получился ярким и светлым. Сейчас сюда приходят малыши на несколько часов в день, чтобы привыкнуть к обстановке. С сентября он заработает в полную силу и примет 300 воспитанников, 80 из них ясельного возраста.

С новосельем ребят и педагогов сегодня поздравили Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Сегодня у детей появился новый дом, где они будут проводить много времени, учиться новым навыкам, готовиться к школе вместе с педагогами. Когда открывается новая инфраструктура, и рождаются дети, это самое важное. В 2023 году в Карелии наблюдается увеличение рождаемости первых детей. Это означает, что молодые семьи верят в свой край и те изменения, которые происходят в республике,

– сказала Татьяна Голикова, куратор нацпроектов социального блока.

В детском саду на улице Щербакова, который построила карельская компания КСМ, есть все необходимое для воспитания и развития маленьких петрозаводчан.

Вокруг учреждения благоустроена просторная территория, внутри – уютные помещения. Современное оборудование, яркие игрушки, новая мебель – все это будет радовать детей.

Сегодня Кукковка активно развивается, в новое жилье переезжают молодые семьи. Оценивая перспективы микрорайона, мы приняли решение построить еще один детский сад. Такие прекрасные объекты дарят радость и веру в будущее. В новом детском саду созданы прекрасные условия для сна, отдыха и занятий. Уверен, что здесь ребятам будет тепло, светло и интересно,

– сказал Артур Парфенчиков.

Первый раз в новый детский сад сына Арсения привела Анна Комиссарова. Раньше приходилось ездить в дошкольное учреждение на Питкярантской улице. Теперь дорога займет не больше пять минут: семья Анны живет по соседству.

Самый большой плюс, что садик абсолютно новый. Когда всё-все новое, совсем другое впечатление! Мы наблюдали за стройкой с самого начала, ждали открытия. Мне тут очень нравится. Огромные музыкальный и спортивный залы, просторные спальни. Группы хорошо оснащены, мы такого даже не ожидали. Много всего интересного для наших детей,

– говорит мама.

Благодаря нацпроекту в микрорайоне Кукковка уже построены здания на улице Энтузиастов и в районе улицы Генерала Судакова для 300 дошкольников. В сентябре заработают группы для 40 малышей, которые выкуплены на первом этаже многоквартирного дома на улице Генерала Судакова.