Экс-мэр Петрозаводска чуть не погиб на СВО

На своей странице в социальной сети бывший глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал как выжил, когда их подвальное жилье на поле было разрушено снарядом и крыша снесена.

Согласно рассказу Любарского, они проживали в подвале жилища, расположенного на поле. Во время артналета, дом был уничтожен, но подвал остался неповрежденным, передает МК-Карелия.

Когда бывший градоначальник вышел из подвала, он заметил, что все вокруг было разрушено, в том числе и их жилье. В месте, где раньше стояла иконка Златоуста, лежали куски разбитого здания.

После происшествия бывший руководитель столицы Карелии вышел, чтобы оценить ситуацию, и обнаружил, что все вокруг было завалено. Более того, находившаяся там иконка Златоуста была покрыта пылью и лежала на земле.

Напомним, что еще один военнослужащий из Карелии погиб во время специальной военной операции.