Акция по дератизации пройдет в Петрозаводске

Осенью в Петрозаводске пройдет очередная акция по дератизации. В начале сентября в городе будут обработаны 300 площадок для сбора мусора, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Для достижения большего эффекта мэрия предложит управляющим компаниям, собственникам зданий и предприятиям общественного питания провести борьбу с грызунами на своей территории.

Администрация города также напоминает петрозаводчанам, что выбрасывать мусор можно только в специально уборудованные для этого места. Скопление мусора неминуемо влияет на увеличение популяции крыс, отметили в мэрии. // Фото: unsplash.com / Joshua J. Cotten