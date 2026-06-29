В Петрозаводске открылась выставка «Территория строительства»

Мероприятие объединило ведущих карельских производителей стройматериалов для ИЖС, мебельщиков и компании по благоустройству. Выставка будет работать два дня - 30 июня и 1 июля - у ТРК «Лотос Плаза». 12+

Фото: Александр Подъельский

30 июня в Петрозаводске начала работу профильная выставка «Территория строительства», призванная консолидировать усилия производителей, подрядчиков и покупателей на рынке индивидуального жилищного строительства республики.

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Мероприятие стало площадкой для презентации возможностей карельской строительной индустрии. Здесь представлены все основные этапы строительства и обустройства дома: от фундамента до отделки. Посетители могут ознакомиться с продукцией из бруса, кирпича, арболита и газобетона, оценить качество кровельных ферм и каркасов, а также выбрать материалы для благоустройства и мебель.

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Выставка позиционируется не просто как экспозиция, а как пространство для прямого диалога. Здесь будущие домовладельцы, проектировщики и подрядчики могут без посредников обсудить детали с производителями, посмотреть образцы продукции и заключить договоры.

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В выставке принимают участие 14 ведущих предприятий республики: ДОК «Калевала» (г. Петрозаводск), Завод каркасного домостроения «Карельский профиль» (Прионежский район, п. Шуя), «Карельский арболит» (Прионежский район, с. Деревянное), «КСМ Газобетон» (г. Петрозаводск), «КарелСтройДом» (г. Петрозаводск), «Ларус» (г. Петрозаводск), «НСК-ТЕХНОЛОДЖИ» (г. Петрозаводск), «ПК Дома Карелии» (г. Петрозаводск), «СТК-Арктика» (г. Костомукша), «ТУЛИТАЛО» (г. Петрозаводск), «ТАЛЬКОРУС» (г. Петрозаводск), Термонен (ООО «Надежда») (г. Костомукша), «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» (г. Петрозаводск), «Стройиндустрия КСМ» (г. Петрозаводск).

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Выставка открыта на парковке у ТРК «Лотос Плаза» (Лесной проспект, 47-а) и будет работать два дня:

- ‎30 июня: с 10:00 до 19:00

- ‎1 июля: с 10:00 до 17:00 ‎

Вход свободный.

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Мероприятие организовано Минпромторгом Карелии при поддержке ПАО «Северсталь» и ТРК «Лотос Плаза».

На правах рекламы. ООО «Агентство делового туризма «Карелэкспо», ИНН 1001268669. ERID 2SDnjcHgTQv.

Фото: Александр Подъельский