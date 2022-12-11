В Петрозаводске опять отключают воду

Единая диспетчерская служба Петрозаводска сообщила об отключениях водоснабжения в городе.

Сегодня отключение холодного водоснабжения планируется по следующим адресам: ул. Варламова, д. 9, 11, 13, 13а, ул. Льва Толстого, д. 8 (магазин), 12, 14, пр. Александра Невского, д. 41а, 43.

Водоснабжение может отсутствовать до 20:00. Причина: устранение повреждения на сетях АО «ПКС – Водоканал».

Сообщается, что к отключенным домам будет организован подвоз воды. // Фото: wirestock // freepik