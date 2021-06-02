В Петрозаводске определены территории для благоустройства

В Петрозаводске завершилось голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. Для выбора были предложены 14. По информации муниципалитета, в голосовании, стартовавшем 26 апреля на единой платформе za.gorodsreda.ru, приняли участие 28070 горожан старше 14 лет.

«По итогам рейтингового голосования наибольшую поддержку получили семь объектов»,

- сообщили в администрации Петрозаводска.

В числе общественных пространств, идея благоустройства которых получила наибольшую поддержку: Кукковский сквер, набравший 3636 голосов и территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 - за него голосовали 3223 гражданина.

В список также вошли Губернаторский сад, территории в районе Березовой аллеи, в районе дома на Ключевой улице, 14 и в районе дома на улице Труда, а также Спортивный сквер.

Результаты голосования будут оформлены в виде протоколов общественных комиссий и загружены на сайт 10.gorodsreda.ru после 3 июня, сообщает Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия. Следует отметить, что территории, не вошедшие в семерку победителей, могут быть включены в перечень объектов для благоустройства в последующие годы.