В Петрозаводске оценили готовность к отопительному сезону

В Петрозаводске оценили готовность жилищного фонда к предстоящей зиме. Об этом сообщили в мэрии. По данным управляющих организаций, готовность к зиме составляет 92%, промывка систем на 90%, опрессовка на 84%, сообщил иректор МКУ «Служба заказчика» Вячеслав Пухач.

Однако есть управляющие компании, которыет отстают по всем видам работ. Например, ООО «Благоустройство», ООО «Лидер», ООО «КЭСКО» и другие. Низкий процент выполнения по гидропневматической промывке и испытаниям внутридомовых систем центрального отопления также у ООО «Карелия», ООО «НТУ» и других.

Такая неторопливость стала поводом для обращения в прокуратуру. Представитель ООО «Карелия» 23 августа заверил, что системы промыты и опрессованы в 41 многоквартирном доме, еще в 23 работы выполнят в ближайшее время. Полностью готовы к предстоящему отопительному сезону многоквартирные дома ООО УК «Территория», ООО «ОнегоСтройСервис» и ООО «Новый порядок». Список будет раширяться.

О готовности сетей теплоснабжения Петрозаводской ТЭЦ на планерке в мэрии рассказал директор предприятия Василий Карпов. Работы на системах, которые подключены напрямую к ТГК-1 и обеспечивают отопление в домах горожан, сделаны на 80%. По словам Карпова, ремонт оборудования идет по графику. (фото Донат Сорокин, iz.ru)