В Петрозаводске наказали «серых банкиров»

Кооперативное потребительское общество «Юнион Финанс» осуществляет в Петрозаводске деятельность по привлечению денежных средств физических лиц, сообщает прокуратура Карелии.

Слредства привлекаются на условиях срочности, возвратности и платности, что соответствует определению вклада. В то же время, лицензии на привлечение денежных средств физических лиц организация не имеет, что является нарушением закона.

Что и выяснила прокуратура в ходе проверки КПО, после чего направила заявление в Арбитражный суд Карелии о привлечении организации к административной ответственности, за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Решением суда, КПО «Юнион Финанс» оштрафовано на 40 000 рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото с сайта sn74.ru