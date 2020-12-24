В начале года в Карелии от Covid-19 начнут прививать всех желающих

В январе-феврале 2021 года в Карелию поступит около 31 500 доз вакцины от коронавируса. После этого начнется вакцинация всех желающих, даже тех людей, которые не входят в зоны риска по Covid-19. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба по борьбе с инфекцией Игорь Корсаков, его слова приводит управление пресс-службы главы РК.

Как отметил чиновник, в начале следующего года прививочная кампания начнется не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии. Иммунизация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе. Перед вакцинацией будет организовано медосвидетельствование жителей.

По словам руководителя оперштаба, основная цель прививочной кампании - достичь той иммунной прослойки, которая позволит сделать инфекцию управляемой. Это 60-70 процентов населения.

Напомним, в Петрозаводске уже началась вакцинация медицинских и социальных работников, а также учителей. Привиты уже более 300 человек. Фото Минздрава РК