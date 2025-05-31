В Петрозаводске начали сносить незаконные гаражи

В Петрозаводске начали демонтаж незаконно установленных гаражей. В минувшую пятницу работы прошли у дома №62 на проспекте Александра Невского. Здесь подрядчик снес две постройки.

"В этом году снесем в Петрозаводске 30 незаконно установленных построек! Жители города регулярно обращаются в администрацию с просьбой о демонтаже",

– написала на своей странице мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

Отмечается, что контракту подрядчик должен убрать за собой строительный мусор.

Горожане под новостью о сносе гаражей пишут множество адресов, где было бы тоже неплохо убрать ржавые развалюшки. © «Петрозаводск говорит»