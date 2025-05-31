31 мая 2025, 16:00
Общество

В Петрозаводске начали сносить незаконные гаражи

Всего в этом году снесут тридцать построек
Незаконные гаражи снесли
фото: администрация Петрозаводска

В Петрозаводске начали демонтаж незаконно установленных гаражей. В минувшую пятницу работы прошли у дома №62 на проспекте Александра Невского. Здесь подрядчик снес две постройки. 

"В этом году снесем в Петрозаводске 30 незаконно установленных построек! Жители города регулярно обращаются в администрацию с просьбой о демонтаже",

– написала на своей странице мэр Петрозаводска Инна Колыхматова. 

Отмечается, что контракту подрядчик должен убрать за собой строительный мусор.

Горожане под новостью о сносе гаражей пишут множество адресов, где было бы тоже неплохо убрать ржавые развалюшки. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости петрозаводска
администрация Петрозаводска
незаконные гаражи