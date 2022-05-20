В Петрозаводске начал действовать особый противопожарный режим

На территории Петрозаводска начал действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава карельской столицы Владимир Любарский, сообщили в мэрии. С 20 мая на территории городского округа запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы. За нарушение данного предписания предусмотрена административная ответственность.

«Особый режим будет действовать до принятия решения о его отмене. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по номеру 112 или в ЕДДС Петрозаводска – 051»,

- напомнили в администрации.

«Петрозаводск говорит» ранее сообщал, что в регионе с 20 мая началось авиапатрулирование лесов. Фото: 10.mchs.gov.ru.