Движение автотранспорта к вокзалу Беломорска будет ограничено

На железнодорожном переезде, ведущем к вокзалу Беломорска, 23 мая проведут работы по смене настила, рельсов и креплений. Как сообщает пресс-служба местной администрации, в связи с ремонтными работами с 12.00 до 17.50 движение автотранспорта ограничат.

«Проезд будет осуществляться с периодичностью один раз в два часа в одностороннем движении, небольшими группами. В экстренных случаях – проезд пожарных машин, скорой помощи, полиции – пропуск будет обеспечен своевременно», - говорится в сообщении.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов и следовать указаниям временных дорожных знаков в местах ремонтных работ. Фото: vk.com/amobelomorsk.