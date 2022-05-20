Карельские пожарные вернулись из Курганской области

Сегодня в Петрозаводске встретили отряд из 20 десантников-пожарных, которые с 9 мая в составе сводной группировки тушили крупные возгорания в Курганской области. Площадь ликвидированных ими пожаров составила почти 7 тыс. га.

«Рады видеть вас здесь целыми и невредимыми. Знаю, что отработали достойно. У нас пожароопасный сезон только начался – было четыре пожара. Поэтому у вас есть возможность немного отдохнуть»,

− отметил глава минприроды Андрей Карпилович.

«Сильный ветер молниеносно распространял огонь. Мы стали свидетелями, как пожар за два часа распространился на 20 километров. Благодаря координированному взаимодействию всех сил пожар был остановлен»,

− рассказал инструктор из Калевалы Николай Худокормов.

Так совпало, что в северных районах Карелии именно сегодня официально объявлено о начале пожароопасного сезона, о чем «Петрозаводск говорит» сообщил ранее.

Напомним, что часть карельской группировки – 50 человек – из Курганской области отправились в Тыву для помощи региону в ликвидации возгораний. Фото: gov.karelia.ru.