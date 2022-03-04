В Петрозаводске на льду Онежского озера появился знак «Z»

В Петрозаводске прошли акции в поддержку российской армии. Флешмобы с символикой буквы Z провели волонтеры Молодежного центра «Смена». В акции приняли участие около 20 человек. Ребята изобразили красками букву Z на Онежском озере в цветах российского флага. А также составили букву Z из горящих лампад.

Сейчас нашей армии очень нужна поддержка, поэтому мы решили провести акцию, показать, что мы вместе,

– прокомментировали волонтеры.

Напомним, что такое буквенное обозначение получила российская военная техника, которая направлялась на территорию Украины. Также были и другие буквы. Как разъяснили в Минобороны России, «Z» – это «За победу», «V» – «Сила в правде», другая V (на технике это △) – «Задача будет выполнена». Однако, наибольшую популярность среди россиян получила именно буква «Z».

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».