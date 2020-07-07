В Петрозаводске мужчина оригинально покинул квартиру, шагнув в окно

Вечером в минувший понедельник помощь спасателей потребовалась мужчине, который нашел неординарный способ покинуть квартиру в столице Карелии.

В 17:52 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Очевидцы сообщали, что в жилом доме на проспекте Александра Невского в окне четвертого этажа висит мужчина.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то мужчина уже находился на козырьке подъезда и по дереву слезал вниз. Прибывшие к месту вызова медики осмотрели мужчину и никаких серьезных травм не обнаружили. Но, как следовало из осмотра, мужчина нуждался в специализированной психологической медицинской помощи, работники которой и были вызваны к месту происшествия. Также на место происшествия прибыли родственники мужчины.