Алабай со свиньями устроил ад жителям карельской деревни

Собака алабай и стадо свиней держат в страхе деревню Авдеево в Пудожском районе, сообщает «ГТРК Карелия». Судя по кадрам видеосъемки, на которых слышен грозный лай, но не видно хозяина голоса, а также запечатлена табличка «Злые собаки», животные обитают на старой ферме в деревне. По словам корреспондента, еще бы мгновение и алабай покусал бы оператора съемочной группы, но они успели уехать. Но авдеевцам повезло не так сильно.

На одну жительницу деревни, которая шла на кладбище, собака напала на Радоницу. По словам женщины, она написала заявление в сельсовет.

Также деревню одолели дикие свиньи. Два десятка поросят орудуют в огородах, разрывают картофельные грядки. По словам местных жителей, у животных хозяин есть - по прописке он живет в Костроме, но скрывается в Карелии вместе с братом и периодически угрожает жителям деревни.

В Авдеево обратились за помощью в Россельхознадзор. В деревню приехали специалисты ветеринарной службы, выписали нарушителю административное взыскание, которое отправили по месту прописки. Больше никаких действий не последовало. Тогда жители пожаловались в карельский Минсельхоз. По словам главы сельского поселения Елены Ермаковой, приезжали специалисты с министерства сельского хозяйства.

«Был получен ответ, что за три дня они увидели всего лишь трех свиней и посоветовали нам решить вопрос с собакой. С собакой мы решить не можем, потому что отлова нет, никто не решается»,

- рассказала глава поселения съемочной группе.

Как говорится в сюжете, у авдеевцев есть шанс забыть об этих нападениях. По словам главы администрации Пудожского района Андрея Ладыгина, сейчас активно разыскивают хозяина бесхозных свиней и собаки, а также ищут подрядчика, который сможет заняться отловом животных.

Фото: yakutiamedia.ru